新盤市場氣氛高漲，其中佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯幾近「平頂」。發展商指，項目目前尚餘108伙待售，其中有6伙頂層特色單位將於明年入伙後以招標形式發售。

明翹匯明年首季料可交樓

明翹匯自2019年11月開售至今，累售668伙，佔全盤可售單位約八成半。佳明集團營業及市務總監顏景鳳指，預計項目今年9月可獲批入伙紙，料明年1月可獲滿意紙，並於首季交樓。顏景鳳續指，項目尚餘108伙貨尾，以三、四房大單位為主，實用面積566至808方呎；其中有6伙頂層複式單位，實用1,829至2,728方呎，集團將以現樓招標形式發售，目標成交呎價約3.5萬元。此外，項目亦正向運輸署申請來往青衣站的穿梭巴士路線，令交通配套更完善。

向運輸署申請來往青衣站穿梭巴士路線

至於今年樓市走勢，顏景鳳表示，隨着疫苗供港，本港疫情將逐步受控，並有望「清零」；加上過去新春假期，一手市場錄約37宗成交，屬近年新高，反映住宅需求強勁，料今年樓市表現穩健，樓價可錄約5至10%升幅。

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