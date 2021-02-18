●恒騰（136）表示，與恒大旅遊集團簽署戰略合作協議。恒騰旗下儒意影業持有的電影、電視劇知識產權授權給恒大旅遊， 在中國14個「童世界」主題公園使用相關版權，並聯合開展相關版權及衍生品的開發營運。

「恒大童世界」主題樂園是恒大其中一個文化旅遊項目。內媒報道指，業內人士初步估計總投資金額約6,000億元，預計每年遊客量將達1,500萬至2,000萬人次。

●新華保險（1336）1月份原保險保費收入346.3億元人民幣，按年增長12.78%。

●中國財險（2328）1月份原保險保費收入531.12億元人民幣，按年增長1.2%。

●南方航空（1055）1月客運運力投入（按可利用座公里計）按年下降51.03%，其中國內、地區、 國際分別按年下降29.7%、83.68%、91.71%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年下降 59.16%，其中國內、地區、國際分別按年下降39.87%、92.52%、95.29%；客座率為63.95%， 按年下降12.74個百分點。 貨運方面，1月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降12.43%；貨郵周轉量按年升21.84%；貨郵載運率為58.29%，按年升16.39 個百分點。

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