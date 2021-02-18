先祝各位戰友牛市身體健康、順風順水、一本萬利！A股復市高開低走，拖累港股高位急隊，熱炒股更是倒瀉蘿蟹，場面混亂。這可說是一次很好的火警演習，資金市風高浪急，注碼控制更顯重要，入市前應先考慮「輸唔輸得起」，而非「希望賺幾多」，個市越升越買，成手都係高追貨，一個回調已足以致命，更甚是全倉大跌下情緒失控，唔睇圖胡亂斬倉，輸錢更輸信心，大忌也。

憧憬疫苗令經濟復蘇，加上派錢振興經濟，美國債息拾級而上，成為科技股回調導火線。皆因十年期債息可視為無風險利率，即是資金成本。去年央行狂放水救市，平錢一街都係，估值自然擺埋一邊，只要有潛力有憧憬就狂炒。如今這個預期有逆轉迹象，股票平貴再次成為主要考慮因素之一，相對低估值的舊經濟股，自然受到追捧；反觀天價科網、醫藥股就會受壓，即使前景大好的電動車、新能源股，近日亦上升乏力，反映不少大戶正在高位減磅。去年11月開始，魏力在專欄不斷提醒，今年新舊經濟宜各佔一半，平衡風險之餘，也可為投資風格轉換作好準備。

異動股方面，可留意近日完成易主的高偉電子（1415）。周三（17日）由全購價5.87元附近起動，翌日市況急回亦表現硬淨，似乎好戲在後頭。短期的催化劑相信是盈喜消息。去年中期純利2.18億港元，按年大增35倍，幾乎已等於2019全年盈利。下半年為傳統出貨旺季，加上內地疫情紓緩，有利產能回升，故下半年業績應不遜於上半年。保守假設全年純利2.3億港元，全年賺4.48億港元，現價計預測市盈率僅12.2倍，遠較同業如丘鈦（1478）為低。以15倍PE作為追落後目標，可見8元水平。

本人為證監會持牌人，持有高偉電子財務權益

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