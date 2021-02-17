自從舊年通用汽車宣佈將投資發展電動車後，耐世特（1316）股價喺舊年11月開始翻咗一番，PE亦已升至19倍，較過去5年平均數高，但目前相關板塊嘅估值，動輒幾十倍PE，再加上公司盈利有望上升，美國汽車市場喺政策刺激下復蘇，以及北水追捧等因素下，耐世特股價仍有條件力爭上游。

根據港股通南向資金分析，耐世特上月為北水十大增持股份之一，排名第六位，截至前天，北水持有超過1.34億股耐世特股份，佔已發行股份約5.33%。

美國市場佔集團重大收入佔比，將受惠拜登上場後加大刺激經濟措施，而世紀疫情未有進一步影響美國嘅生產，公司摩洛哥廠房穩步向上，加上機構投資者普通對內地市場，特別係其客戶吉利（175）、長安（深：000625）及長汽（2333）抱正面睇法，不少大行已調高耐世特2020至22年嘅盈利預測。

耐世特目前正積極尋求獲得中國新興電動車品牌及Tesla嘅定單，相信耐世特有較強嘅齒條助力式電動轉向系統（REPS）產品及價格競爭優勢，而電動車品牌亦希望令供應商組合更多元化。雖然相關層面暫時十劃未有一撇，但一旦公司獲得定單，將為盈利及估值帶嚟龐大潛在上行空間。3月份將公佈行業數據或觸發公司進一步被重新估值。

近日走勢轉強，周三喺成交配合下突破，配合北水回歸，股價上望升穿前高位14.7元，並向16元首目標價推進，如行業數據理想獲重估，耐世特更有望突破2018年歷史高位20元，現價買入，跌穿12元止蝕。

古天后