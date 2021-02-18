牛年伊始，股樓市場氣氛上揚，發展商推售新盤亦見勇進。啟德跑道區臨海住宅地皮，日前以每方呎樓面地價1.58萬元批出予長實地產(1113)後，在啟德新發展區內擁有多個住宅項目的會德豐地產，今日將公佈旗下Grande Monaco定價。

會德豐原定今午記者會公佈項目定價，集團地產常務董事黃光耀則指，因為技術問題，啟德Grande Monaco首張價單未能在記者會上公佈，將在今日內公佈價單，涉及68伙，涵蓋一房至四房間隔，價錢將會比一期項目提價約一成。

對於啟德跑道地昨日開標，黃光耀表示，首批單位價錢考慮到跑道地開標因素，但強調並非因而推遲開價。

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