現時香港的政治環境非常惡劣，部份市民選擇賣樓移民。美聯物業鍾家豪表示，荃灣愉景新城2座低層E室，實用面積583方呎，三房間隔，業主移民賣樓，去年7月以910萬元放盤，農曆年前叫價已減至850萬元，但因層數問題遲遲未獲承接。直至近日，業主進一步減價至848萬元終賣出，呎價14,545元，但仍較銀行估價高逾5%。鍾續稱，業主為退休人士，原本執好行李準備移民馬來西亞，但去年臨出發前該國因疫情封關，至今仍未能離港，要待通關後才能出發。

資料顯示，業主2012年3月以428萬元購入上址，持貨9年賬面獲利420萬元離場。

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