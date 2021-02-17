【本報訊】今日北水重臨，市場關注對港股有否助力，將恒指推至更高，亦有指在港股存泡沫下北水將撤走。以立投資董事總經理林少陽向本報指出，相信很大部份的北水為結構性流入港股市場，只是近日來自ETF及公募基金額外流入港股的北水部份屬臨時性。他又拒絕預測現時與港股見頂的距離，惟他指每逢港股成交錄得歷史新高，一般都不是正面訊號。

今年1月19日，在北水推波助瀾下，港股主板創出3,100億元成交的單日新高。惟林少陽指出每逢港股成交錄得歷史新高，都不是好兆頭，投資者須「小心啲」。

2007年10月3日港股成交錄2,098億港元的當時歷史新高，該日恒指收報27479點。豈料一個月後的2007年10月30日恒指高見31958點見頂。翌年港股遇上金融風暴，恒指低見10676點始見底。2015年4月9日港股單日成交高見2,915億港元，當日收市價為接近26944點，結果至2015年9月29日出現年內低位，當日恒指收報20556點；期內恒指累跌23.7%。

北水基金掃「稀有股」

有指北水基金南下原因為港股屬價值窪地，林少陽坦言這是偽命題，「唔係太多（北水的基金經理）好似老人家咁用計數機計算市賬率、市盈率同股息率，當然會有咁樣嘅投資者，但數目好少」。對內地投資者而言，港股的吸引力在於一大批在港股上市卻沒有在A股上市的企業，他們對騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、小米（1801）、京東（9618）、網易（9999）及一批生物科技股特別感興趣。由海歸基金經理打骰的外資基金，都是以投資稀缺性的股票為主。