【本報訊】港股於牛年第二個交易日升勢有餘未盡，盤中最多飆逾400點，升穿31000點心理關口，創逾兩年半新高。北水今日開閘，若北水大軍在港股近日高位下，仍可保持假期前的掃貨力度，市場指將有望令大市企穩31000點以上。

恒指昨收報31084點，升338點，成交2,079億元；連升七日，累飆1,971點。恒指夜期未能承接強勢，截至晚上9時，報30993點，微升0.06%，低水92點。

北水可買賣的港股數目約650隻，其流入規模史無前例地高，年初至歲晚已累計淨入3,803億元，為港股牛年開局提供一大助力。若透過中國証券登記結算公司的合計持股量去看，北水年內增持最多股份大致為禁令股、AH股折讓較大的股票，及行業獨特且A股市場難覓的股份。因此，北水在復市後選股口味會否有變，便成為市場關注點。

中金早前發表報告稱，市面現有1,095隻公募基金可投資港股，涉資2.67萬億元人民幣。當中涉及港股的基金產品有642隻，總規模或達1.96萬億元人民幣，若當中將50%投資港股，推算尚有1萬億元人民幣可以南下掃貨。

專家料大升小回格局

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，雖然大市升至高位，有機會令北水入場稍稍卻步，但不少內地新基金在假期前才建倉，相信他們在開市後會將港股納入持倉，料淨流入過百億元。投資者風險胃納增加，環球資金水浸等因素下，他對後市仍樂觀，中長線劍指歷史高位33000水平，「非一步到位，料是大升小回格局」。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢看法相對保守，認為假期前北水淨流入已有緩減趨勢，「開市未必一下子恢復得好高，全日估計約有100億元」，並指北水買貨只屬利好，但非絕對一定推升大市，「單日港股表現更受A股左右，北水流入就錦上添花」，短期目標先企穩31000點。

新舊經濟股各有升勢。科技板龍頭京東（9618）落實分拆京東物流在港上市，走勢破頂，升6.4%至416.8元；美團（3690）飆2.8%。再獲女股神旗下ETF增持28.8萬股的移卡（9923）晉身「紅底股」兼破頂，全日急升26.4%。

內險股午後搶高，中國太平（966）及太保（2601）齊升逾7%。「三桶油」普遍續造好，中海油（883）升4.5%。

昨日共129熊證及50隻牛證遭打靶，其中指數熊證佔79隻。收市後輪商數據顯示，過夜街貨以牛證為主，牛熊比例為77%比23%。恒指牛證重貨區為29400至29499點之間；熊證重貨區為31500至31599點之間。瑞萬通博上市產品銷售部董事葉文炘表示，整體恒指牛證資金為淨流出，估計與投資者食胡獲利有關，恒指熊證則有資金買入，集中揀收回價31400至31500點。