「少年，你太年輕了。你以為真的有那麼多人回覆你的帖子，其實都是我一個人回的，不然我換個ID發同樣的話給你看」這個網絡世界流行的笑話，在香港的金融市場越來越真實。

為了應付政權、監管機構及公眾的注意，幕後人士一直扭盡六壬，想盡辦法去找人代持，找「人頭」去辦事，尤其在政治變得敏感的年代，一些比較大的企業也會把精神領袖退至二線，比較容易令人明白的就是華置（127）找了甘比、TVB（511）找了許濤、羅琪茵變得活躍。

但有時候相似做法卻會惹起政權不滿，最近期顯眼的例子就是螞蟻金服上市失敗背後，牽涉一系列千絲萬縷的派系鬥爭利益，而《華爾街日報》日前的報道，提到「官方調查螞蟻金服利益鏈條後，決定叫停IPO」，指出螞蟻的股東實是不少中共人物的人頭，當中包括賈慶林和江澤民相關的人物。

今次外媒報道的其實是冰山一角，最早把這個利益網絡揭出來的是內地財經大V「拆姐」，奈何她的發表文章的渠道始終受到審查，該文章不但未有把最關鍵的名字寫出來，且很快被下架，概括來說，她寫道螞蟻股東可以分為幾大重要陣營：博裕系、中金系、春華系、雲鋒系，而各個派系，也代表着一些中共重量級人物。

若果認真去解讀拆姐的文章，外媒似乎還忽略了與國家副主席王岐山愛將胡祖六關係密切的春華系、與朱鎔基兒子朱雲來關係密切的中金系；另外，除了一些顯赫人物，螞蟻的股東還有一系列朋友好友的身邊人，如健康元朱保國的妻子、雲鋒基金虞鋒的母親、鹿鳴谷張幼才的女兒、分眾傳媒江南春的父親、李連杰老婆利智關係耐人尋味的天津佳德資產管理⋯⋯

幕後人士與人頭有着秤不離鉈的關係，而隨着「江湖」風聲越來越緊，人頭似乎越來越多，代持現象普及化也似乎只會加速發生，首先是把資本市場進一步變成一個Masquerade（化妝舞會），繼而就是把「國際金融中心」變成中資塘水滾塘魚的遊戲，充滿着中國特色。

大灣區國舅爺

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