Bitcoin終於升破每粒5萬美元，但更令人驚嘆的是，由Bitcoin代表的去中心化世界，發展速度比大家的想像更快。

上個月，Bitcoin一度升穿4萬美元後，便走入整固階段。但被視為「去中心化金融」的一些代幣，例如Uniswap、1inch及ChainLink等，都有至少兩三倍的升幅，走勢大幅跑贏Bitcoin。

對比上一次加密貨幣牛市出現大量沒有業務的「吹水幣」，今次去中心化金融則有更多的實質業務支持，包括自動協助用戶兌換其他加密貨幣、借貸、被黑客盗取加密貨幣後的保險索賠等等，甚至將個別美股直接搬到去中心化世界中交易。

Mirror Protocal 的運作目的，基本上就是美股的「外圍波」 ，令加密貨幣持有人毋須經過美國交易所，就能夠用加密資產買入被該平台認可的「加密美股」，例如Tesla、阿里巴巴、微軟、QQQ等等。有趣的是，這個平台並不需要實物股票抵押支持，用戶只要將加密貨幣資產作抵押放入其平台，並利用去中心化算法，即可處理交易。

可能大家以為這個平台沒有實物股票支持，就難以吸引用戶使用。然而，據Mirror Protocal每日公佈的資料顯示，由去年12月推出以來，短短兩個半月內該平台的資金池已達到2.65億美元（約20.7億港元），近日每日成交額也接近2,000萬美元（約1.56億港元），並有持續增長的趨勢。可見去中心化金融市場，已越來越被人接受。

時代巨輪滾滾向前，這些新平台或會顛覆傳統金融行業的「入場壁壘」。如果對於去中心化金融、區塊鏈及加密貨幣的理解，仍然停留在肚餓了想食碗雲吞麵，也不可以用比特幣找續的思維，注定會被時代及科技淘汰。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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