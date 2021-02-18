恒指出現兩大牛市接近見頂訊號，歷史係咪肯定會重覆？好多人會話「今次一定唔同」，不過，都係睇完再自行決定吧。

第一，恒指RSI雙頂背馳。2015年港股大時代、2018年港股牛市、2007年港股直通車等等嘅牛市，都係以RSI雙頂背馳至三頂背馳終結。2000年千禧科網股熱潮較特別，做咗兩個頂背馳先炒完，但1999年尾做完第一個三頂背馳之後都有短線大跌市夾喺中間，硬食一樣大鑊。

第二，今個月恒指已明顯突破月線圖保歷加上軸。2018年1月、2015年4月、2007年10月，恒指月線圖大幅突破上軸，都係牛市終結嘅訊號，只有2007年可以有9月突破、10月再大升先見頂。講到呢度要留意兩樣嘢，首先係，恒指突破月線保歷加上軸之後，當月往往能夠月尾以接近最高位報收，換言之，指數去到月尾先至接近見頂；另一樣要留意係，2007年大升市，恒指9月先做第一個RSI頂，而目前恒指已經做第二個RSI頂，所以恒指要重覆2007年9月破上軸、10月再急升嘅走勢機會偏低。

結論：根據歷史走勢，恒指較大機會喺今個月尾至下月初見頂。作唔作為參考？如何操作？大家自行決定，暫時只建議月底前逐步減持港股。

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