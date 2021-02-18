信置（083）集團聯席董事田兆源表示，集團牛年將推出5個全新項目，合共4,680伙，包括旺角新填地街ONE SOHO、長沙灣GRAND VICTORIA、中環卑利街項目，以及兩個鐵路盤包括港鐵黃竹坑及元朗錦上路樓盤。

田續稱，與市建局合作的ONE SOHO將會是集團牛年頭炮盤，提供322伙，主打開放式、一房及兩房戶，兩房佔85%。開放式實用面積約260方呎，一房實用面積300方呎內，兩房實用面積少於400方呎。項目仍待批預售樓花同意書，料下月發售。今年重頭項目之一的GRAND VICTORIA亦料快批預售樓花同意書，最快下月推售。元朗西鐵錦上路項目提供約2,200伙，間隔一至四房，將於下半年開售。

觀塘凱滙累售1,695伙，套現逾211億元，反應理想，料短期內加價。後市方面，田認為，樓市剛性需求大，低息持續，加上疫情回穩，牛年樓價將向上。

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