新一年已至，筆者在此謹祝各位讀者牛年快樂、身體健康。身處快速轉變、以新經濟為領頭羊的股票市場，投資者也要定期學習新科技，從而尋找下一個新經濟的動力。最近筆者趁假期，閱讀了一些科學界對人體神經系統的最新研究及相關的潛在發展。

大腦是人體中最複雜的器官，包含約860億個神經元。若然人體的神經系統出了毛病，結果可大可小。

多年以來，科學家和科技公司一直在研究，如何透過一些裝置來幫助癱瘓病人或治療其他神經系統疾病。在2019年，美國卡內基梅隆大學和明尼蘇達大學的研究人員終於取得突破。這些科學家成功以非侵入性的腦機介面（brain-computer interface, BCI），製造出了首個由腦部思想所控制的機器人手臂，這個裝置會感應大腦的思想活動並將訊息傳達到人體各部份，令一些本來因為神經系統受損而導致四肢癱瘓的病人，都有望恢復活動能力。

神經系統市場增長可觀

過去，科學家會試圖將這些裝置植入人體之內，當中涉及複雜的手術，成本相當昂貴，真正能受惠的人並不多。然而隨着科技的進步，如今我們不用再施手術，只要利用外置式的裝置便可以，成本因此低得多，也可以惠及更多病人。

只要設想一下腦機介面的可能性，確實令人興奮，除了醫療用途之外，腦機介面還有廣泛的用途。大家還記得電影《廿二世紀殺人網絡》嗎？腦機介面有望用於虛擬實境遊戲，通過思維控制小工具，可以創造出不同而嶄新的娛樂產品。另一方面， 腦機介面也可以用於控制智能家居設備，例如電燈、安全系統及娛樂系統的開關。更進一步，只要我們動一動腦袋，就可以在電腦輸入文字，甚至可以擴展至與其他人進行心靈感應對話。人工智能和機器學習的發展，與腦機介面的進步可謂相輔相成，他日人類要使用超級電腦來運算複雜無比的問題， 相信也會變得越來越容易。

神經系統的市場究竟有多大呢？根據業界的數據報告，估計在2019年，全球相關市場的規模為68億美元，而在未來數年，市場將錄得12.4%的年度複合增長，預計到了2027年市場規模將會增至170億美元。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理