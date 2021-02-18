樓市氣氛轉旺，曾發生故事的物業也有人承接。鰂魚涌太古城買賣氣氛熾熱，昨單日連錄4宗成交，今天再多一宗凶宅成交，成交價僅835萬元，平絕太古城。

市場消息指，太古城寶安閣中層G室，實用面積583方呎，兩房間隔，成交價僅835萬元，呎價14,322元，屬太古城近年成交價最低單位。據知，有亞視「新聞王子」之稱、前DBC數碼電台主播鄧景輝曾租住上址，惟於2015年被發現從單位墮下身亡，終年51歲。土地註冊處資料顯示，原業主2010年以516萬元購入單位，賬面仍獲利319萬元離場。

區內代理指，上址早於2019年2月已放盤，最初開價1,050萬元，放盤兩年，近日累減215萬元終獲承接。據滙豐銀行網上估價，單位未能提供估價，樓下單位則估價1,092萬元，若以此參考，今次層數較高反而賣平24%。

中原地產趙鴻運表示，新春過後樓市小陽春持續，太古城昨單日錄得4宗成交，其中3宗更是由他促成，本月交投量累積25宗，平均呎價19,779元。

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