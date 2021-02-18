證監會向13家經紀行發出限制通知書，凍結54個交易賬戶。這些賬戶內資產涉嫌與社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2020年9月至11月期間，就一家上市公司股份進行的市場操縱活動，有關調查仍在進行中。

涉及13家經紀行分別為，時富證券、中州國際證券、興證國際（6058）、中國通海證券、京華山一國際、凱基證券、京基證券、六福證券、大聖證券、山證國際證券、晋立峰證券、中泰國際證券及尊嘉證券。

本報於去年底獨家報道，有近60個證券戶口遭到警方發出「不同意處理書」凍結，懷疑與「微信女」股份濠江機電（1408）有關。而濠江股價異動時間與證監會描述大致脗合。

濠江機電今年9月11日上市，每股上市價僅1元，但首日掛牌便漲逾一倍。濠江機電在「微信女」的加持下不斷炒起，短短3個月，股價曾高見5.5元。然而，其於11月26日開市暴瀉8成，市值單日蒸發近18億元。

證監會表示，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。有關限制通知書禁止這兩家經紀行於該等交易賬戶的價值達到某個數額時，在沒有事先取得證監會的書面同意情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等交易賬戶內的任何資產。

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