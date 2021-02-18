政府今日起放寬部分限聚措施，嘉華國際（173）主席呂志和趁初七解禁，與女兒呂慧瑜、兒子呂耀華及一眾管理層，透過視像即時連線向員工拜年及舉行線上派對，即場送出現金大利是作抽獎，並祝願香港早日擺脫疫情，經濟再次起飛，社會和諧穩定。

呂志和指，過去一年充滿挑戰，感謝同事以堅毅的精神互勵互勉，展望新的一年，集團於香港及內地多個房地產項目已準備就緒，陸續投入市場，冀繼續為客戶打造優質物業項目。一段時間未公開露面的呂志和，戴上具節慶氣氛的紅色口罩，精神不俗，由兩名子女陪伴在側，其餘管理層則以化身財神向市民拜年。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！