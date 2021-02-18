香港大大小小的終極審判，在農曆新年後再開庭；給生意人的感覺，其實是現代版文革了。金融世界，講求利益，一些扮到「好愛國」的半生熟之交，憑着關係賺了一些錢，九至十位數字身家的，去到接近退休年紀，更希望安享晚年。在「黨安法」下，建制的半生熟朋友，大多數搞移民或回流，繼續表面愛國；但他們更明白，香港沒有所謂的反對黨，沒有批判聲音，他們更加腳震。

我相信鄧小平原先構思的一國兩制，並非要香港人「疑神疑鬼」。相信當時他老人家，也明白到八九六四屠城後，改革開放，必然會引入國際社會認同的價值觀、法治、人權及自由。鄧小平差點兒，便可見證九七回歸，結果在早幾個月前離開。實現一國兩制的偉大構思，就是有真正三權分立，真正港人治港，不是京人治港。如何返回初心，一班建制相信現在也很迷惘，繼續麻木自己，被捆綁。

有位半生熟之交對我說：「鄧小平已『死咗好耐』，你覺得共產黨講啲嘢會係真嗎？你們玩斯文，還信香港有法治及希望，祝你好運。」吓，原來他們相信香港快「陸沉」？這位普通商人，對於保安局疑下方權力給入境處，可以阻止任何人進入或離開香港，其實條bill上立法會過，已冇難度。

「黨安法」下，已為香港帶來了難以挽救的傷害。北京如果有真智慧，想真正了解香港這個族群，投資銀行般的Town Hall Meeting，作360度對話，是必然的。香港如果再用高壓管治，只會更多人離開，那就不限於「着數黨」了。香港還剩下甚麼？在股票市場上「投機」，沒有資本增值税，所以現在個個是專家，but you cannot do it forever。根據《紐約時報》的早前文章，拜登和習近平已是幾十年前的「老朋友」，而拜登在做副總統期間，也早已認識到香港的官員，左中右政治團體。香港還未死，在拜登新時代，把香港變回100%鄧小平的1.0 model，要一國兩制的「真貨」，香港才可復原。試想想，用十萬八萬，買一隻基本版勞力士手錶，和鴨寮街100元的勞力士，當然不同，A貨只是自己呃自己，也沒有意義。做大事的人，當然要有智慧。中國要打「世界波」，不可能犧牲香港，製造現在的人道災難。習主席或可改變僵局，be the change。

最後，香港可能快真的「陸沉」，一些曾經正常人，越左越癲，搏什麼？已故的黃霑有首歌詞：鄧小平is coming to town。這是八九六四屠城之後不久的歌詞，如果可以返回兩制，香港才可復原。現在的寒蟬效應，只會加速毁滅香港。

錢志健, 資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

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