香港大大小小的終極審判,在農曆新年後再開庭;給生意人的感覺,其實是現代版文革了。金融世界,講求利益,一些扮到「好愛國」的半生熟之交,憑着關係賺了一些錢,九至十位數字身家的,去到接近退休年紀,更希望安享晚年。在「黨安法」下,建制的半生熟朋友,大多數搞移民或回流,繼續表面愛國;但他們更明白,香港沒有所謂的反對黨,沒有批判聲音,他們更加腳震。

我相信鄧小平原先構思的一國兩制,並非要香港人「疑神疑鬼」。相信當時他老人家,也明白到八九六四屠城後,改革開放,必然會引入國際社會認同的價值觀、法治、人權及自由。鄧小平差點兒,便可見證九七回歸,結果在早幾個月前離開。實現一國兩制的偉大構思,就是有真正三權分立,真正港人治港,不是京人治港。如何返回初心,一班建制相信現在也很迷惘,繼續麻木自己,被捆綁。

有位半生熟之交對我說:「鄧小平已『死咗好耐』,你覺得共產黨講啲嘢會係真嗎?你們玩斯文,還信香港有法治及希望,祝你好運。」吓,原來他們相信香港快「陸沉」?這位普通商人,對於保安局疑下方權力給入境處,可以阻止任何人進入或離開香港,其實條bill上立法會過,已冇難度。

「黨安法」下,已為香港帶來了難以挽救的傷害。北京如果有真智慧,想真正了解香港這個族群,投資銀行般的Town Hall Meeting,作360度對話,是必然的。香港如果再用高壓管治,只會更多人離開,那就不限於「着數黨」了。香港還剩下甚麼?在股票市場上「投機」,沒有資本增值税,所以現在個個是專家,but you cannot do it forever。根據《紐約時報》的早前文章,拜登和習近平已是幾十年前的「老朋友」,而拜登在做副總統期間,也早已認識到香港的官員,左中右政治團體。香港還未死,在拜登新時代,把香港變回100%鄧小平的1.0 model,要一國兩制的「真貨」,香港才可復原。試想想,用十萬八萬,買一隻基本版勞力士手錶,和鴨寮街100元的勞力士,當然不同,A貨只是自己呃自己,也沒有意義。做大事的人,當然要有智慧。中國要打「世界波」,不可能犧牲香港,製造現在的人道災難。習主席或可改變僵局,be the change。

最後,香港可能快真的「陸沉」,一些曾經正常人,越左越癲,搏什麼?已故的黃霑有首歌詞:鄧小平is coming to town。這是八九六四屠城之後不久的歌詞,如果可以返回兩制,香港才可復原。現在的寒蟬效應,只會加速毁滅香港。

錢志健, 資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

