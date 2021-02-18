又有焦點新股上市。內地家居護理巨企立白集團旗下的朝雲集團（Cheerwin）已通過上市聆訊，路透《IFR》引述消息指，朝雲已開展預路演，預計集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），較早前市傳的1億至2億美元，多超過1倍；摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。

朝雲去年首9個月收入錄14.6億元（人民幣，下同），按年增長16.9%，經調整純利按年升30.7%至2.4億元。

陳凱旋、陳凱臣兄弟於1994年創辦立白集團，生產洗衣液、衣物柔順劑等；2006年成立安福超威(朝雲前身)，發展家居護理產品，二人與配偶合共持有超雲99%股權。陳凱臣女兒陳丹霞任朝雲執董兼主席，陳凱旋兒子陳澤行則任非執董。信達生物(1801)主席兼總裁俞德超出任朝雲獨立非執行董事。

朝雲於2017至19年三個財政年度共派息7.4億元，上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%。

朝雲集資所得將用於研發、改善銷售和分銷網絡、市場營銷活動、實施數字化戰略及絞購等。據《IFR》引述市場消息人士指出，內地立白集團旗下朝雲集團計劃在港上市，集資3億至4億美元（23.3億至31億港元），已開展預路演，摩根大通、中金公司為聯席保薦人。 朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，並擁有７個核心品牌，例如「威王」及「超威」。

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