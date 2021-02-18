擬來港第二上市的百度今早公佈，第四季收入302.6億元（人民幣，下同），按年增5%，優於市場預期的300億；淨利潤（非美國通用會計準則）為68.68億元，按年跌25%。

其中核心業務收入為231億元，按年增長6%；在線營銷收入為189億元，按年持平，非營銷收入42億元，按年增長52%，主要受益於雲和其他服務的推動。

公司去年全年收入為1,071億元，按年大致持平，淨利潤（非美國通用會計準則）為220億元，按年升21%。

至去年12月，百度App月活躍用戶數達5.44億，每日登錄用戶佔比超70%，按年升18個百分點；至12月，百家號創作者數量達380萬，其中原創作者數量是一年前的近三倍；百度智能小程序月活躍用戶數達4.14億（含開源小程序），智能小程序數量同比增長1.24倍。

公司指，旗下智能駕駛技術上取得了突破性進展。無人駕駛路測方面，繼獲得全國首個無人化（第一階段）測試許可後，Apollo獲加州全無人駕駛測試許可。截至去年12月，在中國累計獲得測試牌照已達199張。

公司董事局主席李彥宏表示，新的一年裡，百度作為領先的AI生態型公司，將抓住雲服務、智能交通、智能駕駛及其他人工智能領域的巨大市場機遇。同時，百度也將充分發揮自身龐大的互聯網用戶群優勢，提供更多非廣告服務。百度預計今年第一季度營收總額介於260億元到285億元之間，按年增長15%到26%，核心收入按年增長26%到39%。

該股於美股收市後升3.33％，報318.96美元。

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