全球最大的資產管理公司BlackRock高層表示，該公司已將Bitcoin期貨列入潛在投資項目，受消息帶動，Bitcoin最新升近6%至52,182美元，再創新高。

BlackRock全球固定收益投資總監Rick Rieder表示，儘管Bitcoin目前波動性非同尋常，但市場正在尋找價值的儲存媒介，「人們正在尋找在通脹走高、債務不斷累積的假設下可以升值的資產，所以我們已經開始一點點涉足其中。」據BlackRock向美國證券交易委員會提交的文件，該公司1月份將Bitcoin作為其兩隻基金的潛在投資項目。

Bitcoin今年已經上漲了70%以上，Rieder認為是，技術已經成熟，監管也已經發展到讓不少人發現Bitcoin該是投資組合的一部分。Rieder 11月時告訴CNBC，他認為Bitcoin可以在很大程度上取代黃金的地位，並謂數碼貨幣以及技術和加密貨幣的接受能力──尤其是千禧一代的接受能力──是真實存在的。

《彭博》指出，有人認為Bitcoin升勢象徵著寬鬆環境中金融市場的投機泡沫。而加密貨幣信徒則反駁稱，比特幣正在吸引更多主流的關注。對於MicroStrategy將其用於購買Bitcoin的可轉換債券發行規模提高近50%至9億美元，並將票息降至零，該社引述Oanda Asia Pacific Pte高級市場分析師Jeffrey Halley評論指，若加密貨幣世界正要失控，MicroStrategy的作為就是一個警訊。

該社又引述摩根大通策略師在周二報告中稱，除非波動程度迅速下降，否則Bitcoin當前價格「看起來難以為繼」。

早前其他金融機構，如BNY Mellon和Mastercard亦已經進入了加密領域。全美歷史最悠久的銀行BNY Mellon將在今年晚些時候推出數碼資產部門，而Mastercard則打算在其正式網絡上支持部份加密貨幣。Tesla上周也宣佈購買了15億美元Bitcoin，並打算開始接受Bitcoin支付其產品。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！