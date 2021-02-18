據內媒《界面新聞》報道，內地網上保險平台水滴正籌備IPO，預計未來3個月在美國上市，最新估值已達100億美元（約775億元），水滴回覆查詢時表示不予置評。

公開資料顯示，水滴先後獲得天使輪至D輪融資共5輪融資，總共獲得約32億元人民幣（約38.32億元）。最新一輪為去年8月的D輪融資，籌得2.3億美元，由瑞士再保險集團和騰訊（700）聯合領投，IDG資本，點亮全球基金，高榕資本等跟投。

去年7月有消息指水滴去年底前上市，整體估值目標約40億美元。而早前《彭博》引述消息指，騰訊去年11月加大投資水滴約1.5億美元，資金用於擴展網上平台、提升技術。

水滴保險商城日前發佈2020年平台理賠損失年報，報告顯示，去年水滴保險商城服務理賠用戶數達24.1萬，按年升113％，遍及全國31個省份。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！