疫情重創本港經濟，失業率不斷攀升，影響部份業主持貨能力。

市場消息指，何文田冠熹苑剛錄得牛年首宗成交，2房綠表市場500萬元有找。單位為低層9室，實用面積426方呎，兩房間隔，業主原本開價530萬元（未補地價），因急於套現換樓，故願意減價58萬元，以472萬元沽出，呎價11,080元，較去年3月同類單位造價低58萬元或一成。資料顯示，其樓上一層單位去年3月成交價也要530萬元。

世紀21魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶柏閣B座中層1室，實用面積539方呎，兩房間隔，座向西北，享開揚山景，並附企理裝修。業主原叫價690萬元，放盤一星期獲垂青，經議價「一口價」減50萬元後，以640萬元連地價易手，呎價11,874元。原業主於2014年6月以390萬元連地價購入單位，持貨逾6年至今將單位轉手，賬面獲利250萬元，單位升值約64%。

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