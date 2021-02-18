政界人物頻頻沽售物業，繼工黨李卓人、民主黨林卓廷及前公民黨黨魁兼資深大律師余若薇後，人權律師黃國桐最新亦以1,535萬元沽出鰂魚涌太古城一個三房單位。

土地註冊處資料顯示，太古城恒星閣高層G室，實用面積718方呎，屬頂層連天台特色戶，天台面積逾600方呎，剛登記以1,535萬元賣出，呎價21,379元。新買家為CHAU YUN KWONG。原業主黃國桐於2005年以475萬元購入，持貨16年賬面獲利1,060萬元，樓價升值2.2倍。區內代理表示，黃早於去年9月已放售該單位，原本叫價1,600萬元，由於該單位附設天台，故屬平價成交。據網上銀行估價，單位現估值1,725萬元，反映成交價比估值低190萬元。

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