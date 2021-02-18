冠君產業信託（2778）公佈，去年租金收益總額按年減少5.2%至26.33億元，可分派收入減少5.7%至15.54億元，每基金單位分派0.25元，按年減少6.1%。公司表示，期內寫字樓物業組合的租金收益相對穩定，惟不足以抵銷朗豪坊商場的疲弱表現。

期內租金收益總額跌5.2%至26.33億元，疫情令朗豪坊商場租戶零售銷售大幅下滑，租金收益按年下跌17.3%至7.38億元，跌幅為商場開業以來最大，拖累分成租金收益急跌83%至1,900萬元，平均現收呎租跌14.4%至每平方呎179.3元，期內出租率為100%。

寫字樓方面，朗豪坊辦公樓租金收益總額微升0.8%至3.78億元，由於期內一名主要傳統寫字樓租戶因呎租過高而選擇退租，令出租率由去年底的97.7%，大跌9個百分點至88.7%；花園道三號的租金收益微升0.4%至15.18億元，惟出租率由去年底的93%跌至86.8%。

公司表示，對今年業務前景保持審慎，雖然新型肺炎疫苗推出市場，為經濟活動重回正軌帶來曙光，惟復原過程可能相當漫長，將繼續通過靈活租賃策略留住租戶，並以審慎的態度物色海外物業。

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