GameStop經典挾淡倉事件，Reddit WSB版主要領軍人物Keith Gill遭到集體訴訟，指他訛稱自己是業餘投資者，並通過人為抬高股價來獲利。

訴訟指，在YouTube以「Roaring Kitty」為網名的Gill實際上是一名有執照的證券專業人士，在Youtube、Twitter和Reddit上廣泛的社交媒體宣傳GameStop股票，今他透過操縱市場獲利，認為他的欺騙和操縱行為不僅違反了許多行業法規和規則，而且還破壞了GameStop股票市場的完整性，不僅令購買期權合約的人和高價追貨的投資者造成了巨大的損失

起訴人Christian Iovin在GME股價低於100美元時，賣出了價值20萬美元的GameStop股票認購期權，但GME股價很快突破400美元一股，迫使他以高價買回認購期權。

另外根據美國證券交易委員會（SEC）的數據，在GME股價到達高峯後第二日，即1月28日有超過100萬股，大約價值3.59億美元的股票未能交割，原因主要為是買家缺乏現金完成交易，或者賣家沒有股票完成交易。SEC指未能交付的原因有很多，好倉和淡倉都有可能發生，不一定是無貨沽空的結果或證據。

但《彭博》形容，對於Reddit上WSB版網民來說，報告坐實了對沖基金無貨沽空GameStop的猜測。

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