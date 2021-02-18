中遠海能（1138）上月25日晚發盈喜前股價3.38元，翌日最高3.61元，現價3.35元，略低於盈喜前，亦只較52周低位高出14％（H指則較低位高出45％），大落後，趁低上車。

1）中遠海能盈喜指，2020年賺23.5億元人幣（以22.5億元人幣及24.5億元人幣預測中間落墨計），較2019年的4.14億元人幣激增4.7倍。去年盈喜已減為10艘老鹷船舶提撥減值準備8.4億元人幣，意料之外。不計撥備，集團可賺31.9億元人幣，按年增幅更高達6.7倍。

公司為舊船撥備屬非現金項目，不影響現金流，相關船舶未來的折舊費用亦將相應減少。

2）以盈喜推算，去年EPS 0.534元人幣（0.64港元），PE 5.2倍。去年第二季盈利高得異乎尋常，不宜作準。以第一季賺6.29億元及第三季賺3.69億元為基礎，加上今年石油需求復蘇，油輪市道回暖，預測今年每季盈利5.2億元人幣，全年預測賺20.8億元人幣（大行平均預測19.14億元人幣），倒退12％，PE 5.9倍 ，吸引力仍在。

3）中遠海能2021年底每股NAV估計8.25元人幣，預測PB低至0.33倍，較過去6年平均折讓四成。姊妹股中遠海控（1919）2021年預測PB 1.61倍，中遠海能較其折讓八成。

4）過去5年，中遠海能H股較A股（滬：600026）平均只折讓33％，現時折讓高達56％。

5）北水在中遠海能H股最新持股量16.73％，對上3個月前15.47％。

＊中遠海能現價3.35元，目標PB 0.5倍，目標價5.1元，潛在升幅52％。

同埸加映：五礦資源（1208）炒銅價大漲，現價4.88元，今年以來急升45％，較52周低位飆升3.8倍，市值由82億元上到近394億元；去年上半年蝕1.58億美元，2020年料無PE可計，PB又達5.8倍，估值高高高，上到天花板。炒同氣連枝，吼易大宗（1733）。

易大宗是國內煤炭龍頭貿易商，亦提供物流服務（近期市場很喜歡「物流」二字），去年受惠於大量蒙古煤炭輸到國內，市值僅13.8億元，現價0.455元，2020年上半年盈利2.55億元年度化計，PE不過2.7倍，PB 0.33倍，手上現金相等於股價的七成半。目標價重溫：0.69元，52%升幅在後頭。此價是五礦集團5年前入股50％的家鄕價。

五礦集團5年前曾私有化湖南有色（前2626），作價PE 202倍，PB 3.3倍，非常闊佬。既有前例，易大宗亦可憧憬私有化，若實現，作價不會只是0.69元。

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