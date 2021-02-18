國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）行政總裁歐達禮上周四（11日）出席氣候危機及綠色金融論壇時，談到全球金融監管機構在應對氣候變化的政策，指出目前可持續發展報告標準欠統一，或令公司為美化報告，而專採納對其有利的準則，導致「漂綠」（Greenwashing）情況頻生。

有見及此，本港證監會去年公佈綠色金融策略框架，首要工作便是提高上市公司環境資料披露的要求，達到金融穩定委員會氣候相關財務披露工作小組 (TCFD) 建議的水平。

對於資產管理公司，香港證監會已要求資產管理人進行強制性的氣候披露。為進一步加強相關規管，IOSCO有意對不同情景，引入更詳細、具前瞻性的披露指引，如氣候風險估值模型（ climate value-at-risk）。

另外，坊間有多個關於ESG的第三方數據及評分機構，惟大多都欠缺監管。IOSCO關注到，這些機構在綠色金融扮演日益重要的角色，特別是其評分的流程，定義及方法的透明度，以及其如何處理與客戶的利益衝突。

歐又指出，設立碳定價制度受到廣泛討論，向企業等二氧化碳廢氣的排放源徵費，來達到減低碳排放，或有助加強公司披露，並加快公司採取強制性措施報告的步伐。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！