是日大年初七人日，除了是人人生日，亦是拆利是第一個吉日，第二個是初十六。除了拆利是，當然又可以派利是股，哈哈。

上周預測，恒指假期後有望上試30,500點，現在回看這個目標，或許有點保守，恆指昨日先跌後回升突破31,000點水平。當然，恒生指數現水平，某程度亦已反映A股紅盤高開，北水重返港股等利好憧憬。

本港股票市場歷史上最難抽新股諾輝健康B（6606），公開發售錄得瘋狂的4,132倍超額認購，動用超過近50,000,000，認購200萬股才可以穩獲一手，「頭槌飛」亦只得兩手，這個情況說明了什麼呢？就是新股市場已陷入瘋狂。首先，較我印象中另一超難中新股Magnum（數年前已賣殼易名），同樣頂頭槌亦只得兩至三手，但由於集資金額細，頂頭槌亦只是六百萬多萬元。諾輝健康呢？頂頭槌飛要認購383萬股，簡單而言，一億元入飛亦只得兩手。

結論是什麼？有些人或會認為，部份孖展頂頭槌成本，要股價升兩倍才「翻本」，所以合理價應該要升兩倍云云。要知道，這個只是個別頂頭槌投資者成本，要知道正常情況下，國際配售投資者是有貨才付錢，當然我也聽過有很多其他安排，在此表過不提。

過去我經常強調，新股上市初期股價表現完全取決供求關係，若果一些大型新股，好像快手或京東健康等，有納入本港及國際性指數成份股概念，以及港股通憧憬，被動買盤推高股價實在無可厚非。

個人認為，若果諾輝健康升幅接近兩倍，中簽幸運兒絕對應該把握機會高位沽出獲利，當然若果升幅只有一倍，大家抱着「過大海，入賭場」心態，超短線瀟灑走一回，我亦只好說句小心為上。從這個情況來看，新股市場情緒已達亢奮，以孖展方式認購，集資規模較小，市場熱衷度較高股份，或許已不再是最佳策略，現兜兜現金抽碰碰運氣當然並無不可。

「連登契媽」互聯網女股神Catherine Wood繼續發揮其點石成金的威力，旗下方舟投資Ark Invest管理的數隻交易所買賣基金ETF早已「重倉」港股，最新「落鑊」平安好醫生（1833），股價前日大幅飆升。

無獨有偶筆者去年12月10日本欄撰文「可考慮吸納平安好醫生」，其中一個最簡單的原因，就是平安好醫生市值，只及當時熱炒的京東健康三分之一。若果當時讀者朋友，跟隨本欄建議買入，應可獲得豐盛回報。

短線炒賣可以留意，有機會納入恒生小型股指數，有望晉身深港通門檻，本港最大非醫院醫療集團醫思醫療（2138），以及昨日股價出現突破，具備旅遊復甦概念的同程藝龍（780）。較為保守的投資者，則可以冷吼舊經濟股，個人比較看好房地產信托基金Reits如領展（823）和致富產業信托（778）。

當然現在人人都是股神，街頭巷尾都在談論股市，

掟飛鏢也可能選對股份，亦要開始注意管理風險。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

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