近月人民銀行的回購操作，引起市場對於「收水」及「放水」解讀。該行旗下中國金融時報發表評論文章指，當前不應過度關注央行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

文章表示，今年臨近春節時，所有人行跨節資金都是通過7天和14天期公開市場逆回購操作提供的，這在多年來比較少見，也使得部分市場主體對節前貨幣政策操作的預期落空。

該報解釋稱，今年春節前的人行操作與往年差異巨大，主要原因有三：一是受疫情影響，今年春節前原地過年的人比較多，居民提現需求較往年明顯減少。二是央行通過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率而不是央行操作數量，減少預防性資金需求。三是央行操作更加精準，按需提供流動性，同時縮短操作期限，有利於節後及時收回資金。

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