新盤貨尾連錄交投，由新地（016）發展的將軍澳現樓盤海天晉，最新沽出一伙連天台特色戶，成交價近1,735萬元，呎價2.38萬元。

一手成交紀錄冊顯示，海天晉7B座7樓C室，實用面積729方呎，連592方呎天台，間隔為三房套房，今日最新以1,734.61萬元沽出，呎價23,794元。買家採用90天成交期付款。

資料顯示，項目今年以來錄4宗成交，吸金近9,500萬元。

另外，信置（083）兩盤今日錄成交，馬鞍山烏溪沙Silversands今日售出5A座7樓C單位，兩房間隔，成交價991.12萬元，實用面積455方呎，呎價21,738。而大埔白石角逸瓏灣8同日售出2座2樓E單位連平台特色戶，成交價1,113.85萬元，呎價17,189元。

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