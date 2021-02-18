澳洲政府早前草擬「新聞媒體協議法令」（News Media Bargaining Code），規定跨國互聯網公司使用當地傳媒新聞內容時，要向對方付費，有關草案一直惹起Facebook及Google等媒體不滿。Facebook周四早上限制用户，使他們不能在該平台分享和觀看澳洲新聞媒體專頁的内容，引起大眾對重要資訊的知情權的憂慮。澳洲政府表示封鎖令已危害到Facebook的認受性。

Facebook周四透過其官方博客文章表示，澳洲的新聞媒體機構及澳洲以外的內容發布者，若在平台上張貼新聞內容，澳洲和境外用戶將無法查閱或分享。

澳洲通訊部長保羅·弗萊徹表示，Facebook需要仔細考慮是次行動對其聲譽和地位的意義。

Facebook澳洲及新西蘭經理伊斯頓發表聲明指，是次行動是回應當局早前提岀的法令，指行動不是其想要的結果，但新政策從根本上誤解其平台和新聞發佈者的關係。

Facebook的聲明透露，去年 Facebook為澳洲的新聞發佈機構提供約51億次的免費推薦，市值超過4億澳元，而 Facabook從中獲得的收益「極少」，約佔推薦內容總收益的4%。

對於Google同意向傳媒大亨梅鐸成立的新聞集團支付新聞內容費用，聲明認為Google Search的發佈者並非自願提供內容，但Facebook的發佈者為自願，因Facebook能幫助他們增加訂閲收入、讀者和廣告收入。

Facebook副總裁布朗在另一份聲明表示，有人認為Facebook竊取新聞內容，但實際情況卻相反，是新聞發佈者主動選擇在Facebook上分享其新聞和故事。

澳洲籍港人Sunny認為Facebook此舉將為用戶帶來不便，「早前很多颱風和車禍等的突發事件，新聞從業者會在Facebook發佈消息，用戶就會分享，我很快知道哪些道路我不能去，我不會去各大新聞網站留意哪些地方改道。」

目前「新聞媒體協議法令」周三已在澳洲眾議院通過，澳洲議會周四將就法令進行辯論。

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