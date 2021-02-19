人稱「洗米華」的周焯華旗下太陽國際（8029）宣佈，就收購1,000台加密貨幣礦機訂立無法律約束力的諒解備忘錄，以於不遲於3個月訂立正式協議。

根據諒解備忘錄，太陽國際擬收購加密貨幣採礦設備，包括合共1,000台加密貨幣礦機Bitmain Antminer S19、Bitmain Antminer T19、MicroBT Whatsminer M32及MicroBT Whatsminer M31S。賣方主要從事蒙古、新疆和四川省的加密貨幣礦場的運營提供設備。太陽國際擬按每股0.321元發行新股作為支付代價，較停牌前收市價為0.4元折讓19.8%。

對於突然進軍加密貨幣界，太陽國際表示，該集團主要從事放債、證券和期貨經紀、資產管理服務及投資於配種馬，訂立上述諒解備忘錄能使集團業務發展多樣化。

太陽國際今早停牌，股價於2月至今乾升約1倍，惟平均每日成交不足100萬元。

Bitcoin企穩5萬美元 概念股則挫

雖然股市近日大幅波動，惟Bitcoin近日升穿5萬美元並企穩，最新報51,180美元，市值已達到9,537億美元。至於本港上市加密幣概念股近日跟隨港股急回，火幣控股（1611）今跌13.6%，報21.6元；雄岸（1647）及歐科雲鏈（1499）均跌一成。

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