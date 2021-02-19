早前德勤被爆在多間上市公司的審計過程中出現違規行為，未有執行相應審計程序的情況下（俗稱「放飛機」），結果被中證監睇中展開調查。在談論此事之前，我必須利益申報本人入行以來並無放飛機，一切跟足規矩，否則因此文章而被人認為我熟悉放飛機事情就可大可小。

其實放飛機於行內十分普遍，並不是甚麼新鮮事，此行為主要集中在較低階的工序，例如是核對發票等。歸根究底，最主要的原因是核數工序繁多卻人手不足，即使放飛機都未必能否準時完成所有工作，員工自然在某些工序得過且過務求早點收工。另外一個原因，就是即使你發現了有問題，但除非真係十分嚴重，否則大部份情況都是不了了之，核數師都會照舊發出「無保留意見」，所以員工都會養成多一事不如少一事的心態，少做少麻煩。至於與客户合謀造假則非常少見，此須要更高階的技巧，並不是單憑放飛機就可以做到。

由於放飛機是如此普遍並源遠流長，是公開的秘密，只是一直無人理會而已，所以當我見到此新聞後的第一反應，就是「為什麼今次要把事情搞大？」。在一個假數盛行的地方去調查假數，不禁令我想到之前的打貪風潮講到尾都是為了打倒政敵，而今次德勤風波很可能都有潛力在的原因，只不過是為了打倒政治上的敵人，還是為了打倒外資讓中資上位，那外人就不得而知。

神仙丁

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