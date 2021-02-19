新一年豪宅新盤陸續上馬，嘉里（683）何文田喇沙利道10號新盤瀚名，最新推出2伙三房大宅招標，發展商指每伙指引價3888萬元，罕有備一按最高8成，比坊間最多借5成多，首期約777萬可購入何文田豪宅單位。

嘉里何文田瀚名已屆現樓，早前上載樓書，最新公佈首個銷售安排，落實在3月1日起招標18樓A及B室兩伙三房套房單位，實用面積1132方呎，單位外望何文田豪宅區，遠眺筆架山飛鵝山及獅子山山景。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目共有73伙，當中三房戶只有12伙，首度推出18樓A及B室招標，每伙指引價3888萬元，呎價34346元。設120天及360天成交期付款，前者最高折扣7.7%，折實價3588.12萬元，呎價31687元。

選用120天成交期可申請發展商提供一按，最高借8成，比坊間銀行1000萬元樓價只可借5成，至少借多過千萬元。惟借一按的話折扣減1%。

湯耀宗指，項目定價參考同區豪宅項目，以及同系何文田皓畋的三房及四房大單位近期成交價。睇好豪宅市場今年市道，認為本地買家置業需求強勁，而相信疫苗供港之後有助疫情放緩，稍後通關更利好市場。

集團今年新盤部署方面，除了瀚名在三月率先推出，第二季推出黃竹坑站上蓋港島南岸第二期，提供約600伙；下半年推出畢架山緹山二期，涉及64伙。

瀚名今日首度公開兩個現樓示範單位，位於15樓A及B室，實用面積1132方呎，三房套房間隔，客飯大廳採橫向設計，面積超過350方呎，望九龍塘豪宅景，遠眺山景，三間睡房同向景色一樣。主人套房空間偌大，設有衣帽間方便戶主更衣打扮。

萬科今年中推何文田自由道項目

多個新盤醞釀牛年推售，嘉里建設推出何文田瀚名之際，萬科香港執行董事周銘禧表示，集團計劃今年年中推售何文田自由道項目，涉及約160伙，戶型由開放式至兩房，單位面積約250至500方呎，預計2023年第一季落成。他指出，今年1月以來，集團旗下三個住宅項目包括屯門上源、港島西15 Western Street及長沙灣The Campton累售87伙，套現逾8.4億元。

萬科香港市場營銷與客戶關係副總裁劉淑貞補充，屯門上源今年錄得5宗成交中，3間特色戶的成交價均超過3,200萬元，其中花園複式戶1A座地下及高層地下B室以3,343萬元售出，創下項目新高，全盤1,154伙累計售出1,074伙。

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