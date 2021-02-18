【本報訊】停牌超過三年的康宏環球（1019），昨日刊發2017至19年年度業績。康宏連續三年錄得虧損，其中2017年受自營投資業務蝕近9億元拖累，全年虧損（Loss for the year）急增至14.5億元。據悉，自營投資業務投資集中於許多涉及「謎網50」的股份，包括中綠（904）及第一信用金融（8215）等，而該些股份當年因被獨立股評人David Webb揭發互相持股成為一個網絡，導致股價大瀉，更有多間被證監勒令停牌，對康宏年內業務造成巨大損害。

自營投資一年蝕近9億

該年康宏的借貸業務、資產管理業務、企業融資業務及證券交易業務亦錄不同程度的下跌，甚至轉盈為虧。不過，康宏旗下獨立理財顧問（IFA）業務，在近兩年則成功止血救亡，由2017年錄分部虧損近5億元，降至2019年僅蝕約4,000萬元。

在曹貴子「掌權」期間，康宏擁有六大業務，包括獨立理財顧問業務、借貸業務、自營投資業務、資產管理業務、企業融資業務及證券交易業務。消息指，康宏2017年業績急速惡化，主要由於自營投資業務虧損急增，由同年中期的1.24億元，增至全年的8.84億元。負責康宏獨立法證調查的富事高諮詢，去年1月發表報告指，康宏的自營投資業務是於2013年初推出，很多謎網公司的聯繫人，獲委任為康宏相關營運附屬公司董事或高級人員，因而獲授予評估及批准有意投資的權利。

據本報了解，2017年該業務大部份的虧損，主要來自「謎網50」的投資，包括中綠及已停牌的第一信用金融等，估計公司最後要為此撥備逾10億元。

除了投資失利，康宏的主業IFA業務虧損亦擴大。IFA業務於2017年蝕4.99億元，2016年則蝕約2.2億元。