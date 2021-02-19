華懋集團發展的觀塘安達臣道安峯，在本月7日以貴絕觀塘之姿開價，最新加推35伙，折實平均呎價約2.03萬元，與上批單位價錢相若。

安峯2號價單設35伙，實用面積377至631方呎，定價912.71萬至1,734.23萬元，呎價23,428元至28,329元。發展商維持最高20%折扣優惠，折實價約730萬至1,387萬元，呎價18,742元至22,663元。折實平均呎價約20,382元，與本月推出的首張價單68伙，折實平均呎價20,363元相若。

入場單位是2座2樓C室，面積377方呎，一房間隔，折實730.16萬元，呎價19,368元。落實下周二開賣68伙，屬牛年首個開售的全新盤，當中有16伙以招標形式發售。

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