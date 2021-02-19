農曆新年期間樓市交投暢旺，惟大額新高成交不多，反映本地二手樓價的中原城市領先指數CCL，連升兩周後首跌，報176.11點，按周跌0.24%，指數已經逾一個月徘徊176點上下。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周新界兩區指數齊升，近三周第二次出現。三周前樓市開始出現回升訊號，其後新界兩區指數錄得兩次齊升，一次齊跌，走勢呈反覆向升。近三周計，新界西CCL_Mass累升1.92%、新界東CCL_Mass累升1.78%，而港島CCL_Mass僅升0.88%及九龍CCL_Mass累跌1.55%。新界兩區表現明顯優於港九市區，反映新春前旺市由新界開始，展望升勢可延伸至市區，帶領全港樓價展開反覆向升的局面。

新界東CCL_Mass報190.31點，按周升0.51%，為近十周新高。新界西CCL_Mass報165.40點，按周升1.60%，近四周走勢持續一升一跌，兼反覆向升。港島CCL_Mass報185.49點，按周跌1.82%，上周急升後正常回軟。九龍CCL_Mass報168.78點，按周跌1.08%。分區樓價走勢各自發展，今周四區樓價兩升兩跌，整體樓價走勢繼續反覆。

中原城市領先指數CCL最新報176.11點，按周跌0.24%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.40點，按周跌0.40%。CCL(中小型單位)報176.20點，按周跌0.29%。三大整體指數齊升兩周後正常回軟，但走勢持續反覆向上。近三周計，CCL累升0.61%，CCL Mass累升0.46%，CCL(中小型單位)累升0.59%。

本周CCL連升兩周後正常回軟，是新春前兩周的市況。CCL Mass及CCL(中小型單位)走勢相同，但三大指數同樣未有跌穿三周前低位，走勢繼續反覆向升。新春前市場上筍盤陸續被消耗，預料樓價反覆上升即將出現。新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。

CCL(大型單位)報175.61點，按周升0.06%。豪宅樓價連續六周企穩於175點上下，最高176.79點，最低174.42點，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。今周市傳波老道21號呎價創亞洲分層新高，豪宅指數有望突破悶局，將於數周後開始反映。

第四波疫情十一周計，CCL累升0.32%。樓價成功擺脫疫情的影響，結束反覆爭持的局面，並有回升跡象。2月17日九龍啟德第4E區2號地皮以102.8億元批出，對香港樓價的影響將會在2021年3月中旬公佈的CCL開始反映。

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