近期新盤撻定急增，不少更是動輒數千萬元的豪宅成交，買家棄過百萬元定金離場。由新世界（017）發展的西貢「明星盤」傲瀧，繼上月連環錄撻定，最新一伙四房大宅亦終止交易，買家料損失逾324萬元。

一手成交紀錄冊顯示，傲瀧2座1樓B室，實用面積1,834方呎，屬四房雙套房大宅。單位在2018年6月以3,243.2萬元成交，呎價17,684元，成交期長約一年，並申請發展商按揭。交易最新在昨日終止，買家已付的1成定金料被沒收，涉324.32萬元。

本報統計，項目今年至今錄7宗撻定個案，成交價由3,054萬元至5,224萬元不等，發展商料沒收逾2,754萬元定金。

觀塘凱滙兩房買家棄定 輸64萬元離場

信置（083）近日重推即將入伙的觀塘市中心凱滙II，最新有買家放棄上會，損失逾64萬元離場。

成交冊顯示，單位是5座6樓D室，實用面積594方呎，連平台23方呎，單位屬該座最低層，景觀料以樓景為主。而5座又接近即將重建的裕民坊，單位或受噪音影響。單位在本月8日以1,286.99萬元沽，呎價21,666元。惟交易在簽臨約後無進展，買家損失64.3萬元定金離場。

新盤撻定按月急增一倍 全月料達50宗

本報統計，新盤市場本月已錄45宗撻定，涉及定金逾5,583萬元，料全月撻定超越50宗，比1月時的25宗升逾一倍。本月撻定中以新地（016）大埔白石角雲滙2期17宗最多。

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