高等法院駁回司法覆核，拒絕向黃馮合夥人批出中期臨時濟助，申請人需支付庭費。法官高浩文指出，理解律師會需要平衡執法權利、利益及客戶期望，以及更廣泛的公眾利益，以及全面調查及對律師行的規管。他又引用律師會講法，強調「介入」所產生的費用不會由客戶承擔。

他重申，律師行客戶的利益不容忽視，認為在重大、不平常的介入事件，應考慮採用一些個人化或創新的方案，以減低對客戶的影響。他舉例指出，曾有人提出向客戶及早歸還一部份款項，只剩下相對較小比例的資金以待進一步評估或決定，稱法院隨時準備提供所需的協助和指示。

黃馮律師行去年12月涉違反《律師賬目規則》被香港律師會接管，其中一名合夥人伍永雄1月尋求司法覆核，指接管決定不合理，兼影響無辜客戶，求法院推翻接管決定，儘早向客戶歸還款項。

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