【本報訊】美國GameStop（GME）挾淡倉大戰餘波未了。美國眾議院金融服務委員會周四（18日）舉行聽證會，有分析稱眾議員擬向美國證交會施壓，促加強公佈沽空交易數據。另一方面，被稱為「美版連登」Reddit的股票討論區Wallstreetbets（WSB）版主兼號召網軍挾淡倉的頭號人物Keith Gill被指涉嫌違反證券法及欺詐，面臨集體訴訟。

被視為GME飆升的幕後黑手、YouTube用戶稱號「Roaring Kitty」的Keith Gill、Reddit聯合創辦人兼行政總裁Steve Huffman、Citadel行政總裁Kenneth Griffin、免佣交易平台羅賓漢行政總裁Vladimir Tenev，於昨日參與眾議院金融服務委員會舉行的聽證會。

34歲的Keith Gill強調，自己是一位獨立投資者，兩年前首次買入GME，在2019年至2020年期間不斷增持。對於市場看淡GME的分析，他不以為然，又認為GME被嚴重低估。Keith Gill也替自己在各大社交平台發表股評一事「護航」，稱YouTube、Twitter與Reddit等平台，讓散戶聚首一堂，交流投資理念，重申其股評以教育為目的，其他散戶是否買入GME跟他提出的論點無關。

然而，Keith Gill暫未能在GME挾淡倉事件甩身，因為馬薩諸塞州聯邦法院於周二（16日）向他提出集體訴訟。負責證券集體訴訟的Hagens Berman Sobol Shapiro律師事務所，代表華盛頓州Christian lovin等多位散戶，指控Keith Gill訛稱是獨立投資者，實際卻是一名持牌的特許金融分析師，利用Reddit等社交平台，抬高GME股價，透過操縱市場獲利，涉嫌欺詐及違反證券法。這群散戶苦主又指，於GME股價低於100美元水平，沽售約20萬美元的股票認購期權，當GME於上月底急升至400美元水平時，迫使他們用高價買回認購期權，損失慘重。此集體訴訟亦將Mass Mutual及其子公司列為被告，指控他們有義務監督Keith Gill的市場活動。

議員促改善沽空數據披露

彭博分析稱，免佣交易平台羅賓漢與高頻交易商Citadel亦是聽證會焦點，特別是Citadel既為羅賓漢的用戶交易，亦向梅爾文資本提供資金。Citadel行政總裁Kenneth Griffin於證詞透露，GME於上月底創歷史新高，其他做市商不願意或無法處理頻繁及巨額交易時，Citadel是市場唯一一間做市商持續提供流動性，又透露於今年1月27日代表散戶執行約74億股的股票交易。

《華爾街日報》周四引述消息人士指，眾議員也希望向SEC提出改善美股沽空數據披露，指SEC沒有履行2010年《多德—弗蘭克法案》改革要求。