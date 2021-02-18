很多初學投資的朋友都會有個錯覺，認為股票投資一定是個零和遊戲，所以就算是買入一些「垃圾股」都沒有問題。結果，有不少人就是因為這樣而輸大錢。

事實上，股票根本就不是零和。買股票本身，就好像是你跟其他人一同夾錢做生意。生意做得好，賺到利潤，所有股東就可以一同贏錢。明白了這個概念，只要我們正正經經只買入一些有盈利前景的優質股票，要贏錢就不會是太難的事。

我由開始買賣股票至今，已有十幾年時間。頭十年，我經常都會撞板，那時候，我不斷炒賣不同股票，希望做到低買高賣。當然，我也有試過贏大錢，但往往當有大跌市出現，我就會把我之前所賺到的錢都輸掉。

近年，我已很少再買入港股，我主力投資於一些我看到有盈利前景，而管理層又有誠信的公司。買入股票後，如果股價上升，我就一直持有，直至股票走勢轉跌我才獲利離場。這幾年間，我賺到相當滿意的回報，整個投資過程也比以前輕鬆。

如果你之前的投資表現一直都不理想，我想跟你分享以下兩件事。第一，投資並非越勤力做買賣，回報就越好。很多時候，即使你每日不停地轉換股票，但所能賺到回報，很可能會遠遜於一些只是持有優勢股票，甚麼也不做的投資者。

第二，投資股票，是可以讓所有投資者都長線同時贏錢。在揀選了適合的股票或ETF作投資之後，只要順勢而行，當股價繼續升就一直持有，到他日股價回跌，跌穿止賺位就沽貨離場，那就已經可以。

若然你投資於一些沒有盈利前景支持，又或者管理層沒有誠信的公司，不代表你一定不能夠贏錢，但這種遊戲通常都是贏家少、輸家多，在入市之前，最好要想清楚。

莫家強