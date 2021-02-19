豪宅市場掀搶客潮，由九龍倉持有，由會德豐地產銷售的山頂項目77/79 Peak Road，日前沽出2幢洋房，吸金逾11億元，呎價最高見8.8萬元。發展商見市況好轉，今日即再以招標形式推出4個洋房，包括77B Peak Road、77C Peak Road、77E Peak Road及77F Peak Road。

4幢洋房實用面積6,061方呎至7,527方呎，各連花園、天台或平台。77F率先在本月26日招標，其餘3伙將次輪招標，日期為3月5日。

項目日前售出 77A Peak Road洋房，實用面積7,388方呎，另設8,476方呎花園及1,091方呎車位，成交價5.98億元售出，呎價80,942元，創逾一年半以來一手市場最大宗成交。另77D Peak Road洋房，實用面積6,266方呎，成交價5.51億元，呎價8.8萬元。

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