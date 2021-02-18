【本報訊】市場憧憬疫情逐步受控，豪宅市道轉好，並頻錄大額交易。繼長實（1113）西半山波老道21 Borrett Road以呎價高達13.6萬元誕下「亞洲樓王」後，由九倉持有、會德豐地產負責銷售的山頂77/79 Peak Road昨亦連沽兩幢洋房，套現逾11億元。

其中77A Peak Road洋房，實用面積7,388方呎，另設8,476方呎花園及1,091方呎車位，成交價5.98億元售出，呎價80,942元，創逾一年半以來一手市場最大宗成交。另77D Peak Road洋房，實用面積6,266方呎，成交價5.51億元，呎價8.8萬元。發展商考慮短期內將推出更多優質洋房，以滿足市場及買家需求。

傳卓悅主席8.2億沽別墅

另外，卓悅（653）主席兼大股東陳健文於去年9月，放售赤柱赫蘭道11號別墅，面積約10,977方呎，最新市傳透過「賣殼」以8.2億元易手，呎價約74,702元。事實上，陳氏早於去年曾透過代理行放售上述物業，當時意向價為10億元，即成交價低約1.8億元或18%。

據土地註冊處資料，赫蘭道11號別墅2010年由河北首富高彥明或相關人士，以裕申有限公司名義斥6.6億元購入，創下當時全港非屋地洋房新高成交紀錄。其後市傳於2016年透過「賣殼」形式，以8億元轉售予陳健文。若以市傳買入價計，陳氏持貨五年，賬面僅微賺2,000萬元或約2.5%。