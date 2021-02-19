●《彭博》引述消息人士報道，電盈（008）主席李澤楷有意成立第三家特殊目的併購公司（Special Purpose Acquisition Comany，SPAC），擬集資數億美元。

SPAC又稱為Blank check company（空白支票公司），主要是由基金成立的「空殼公司」，只有現金且沒有業務，以收購目標公司為主。

李澤楷早前夥Peter Thiel，成立了兩家Bridgetown系列SPAC，共集資額約8.94億美元，主攻東南亞地區的新經濟、金融服務及傳媒相關的公司，其中一間有傳有意併購印尼電商公司Tokopedia。但該名消息人士稱，Thiel未有參與第三家SPAC的項目。

近年不少新經濟公司通過SPAC上市，例如體育賭博網站DraftKing、電動車股Nikola；而賈躍亭的電動車企業法拉第未來（Faraday Future，FF）、網上證券商Sofi等亦擬經此途上市。

●富途（FUTU）開市前大升近10%，老虎證券（TIGR）盤前大升近11%。外管局資本項目管理司司長葉海生於《中國外匯》表示，正研究有序放寬個人資本項下業務限制。其中包括，修訂境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃的管理規定，取消年度購付匯額度限制和優化管理流程。外管局亦研究允許境內個人在年度5萬美元額度內進行境外證券、保險等投資的可行性。

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