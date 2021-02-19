該會續指出，自願醫保計劃認可產品自願醫保並無相關的不保事項條款，故此會保障因接種疫苗而出現不良反應的治療，基本保障範圍是指標準計劃的條款及保障，或靈活計劃中相等於標準計劃條款及保障的涵蓋範圍。

至於市面上住院保險或醫療保單，會將預防性治療及預防性護理的費用（包括接種疫苗及直接或間接因接種疫苗而引起的索償）列為不保事項，惟不同保單的條款及細則各異，投保人宜向保險公司或保險代理人查詢。

另外，近日陸續有保險公司推出「疫苗副作用保障」計劃，免費為合資格的客戶／成功登記的香港及澳門居民提供住院現金保障及身故恩恤金，保聯建議市民向保險公司查詢。

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