新加坡淡馬錫旗下豐樹產業（Mapletree Investment）今年1月以8.13億元投得粉嶺一幅土地，集團今日宣佈，該地皮將發展數據中心，預計於2023年完工，完成後出租給最終用戶或數據中心運營商。

該工業地皮位於粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界，每呎樓面地價逾3,700元，樓盤面積約4,028平方米，預期建成總建築面積為20,140平方米。

豐樹澳洲及北亞區域首席執行官Wong Mun Hoong表示，未來雲計算、電子商務及5G網絡，將推動對數據中心的需求，香港的先進的基建設施、低成本及可靠電力供應，以及地理優勢，均成為數據中心的理想選擇。

豐樹產業為新加坡淡馬錫旗下公司，曾於2014年以37.69億元投得觀塘恆業街、偉業街與觀塘道交界的商業地皮，項目在2017年落成為豐樹中心，並在2019年全幢以90億元售予外資PAG。豐樹產業亦在2017年，豪斥188億元買入太古旗下所有又一城股份，為該公司至今在本港最矚目投資。

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