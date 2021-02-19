GameStop（GME）史詩式挾淡倉震驚市場，美國國會舉行聽證會，其中散戶領軍人物Keith Gill指他在YouTube介紹GME只是作教育用途，而Robinhood等呼籲股票交收實時結算，以避免流動性問題。

GME上月挾淡倉後本月走勢逐步回落，周四收市報40.69美元，單日挫11%。

散戶領軍人物：影片只作教育用途

散戶領軍人物Keith Gill身兼多份身份，包括個人投資者，Redditor和YouTuber，他陳詞指，關於GME即將面臨厄運的普遍分析根本就是錯誤的，GME被市場大幅低估，他的網上投資建議影片是為了給投資者提供教育，而不一定是鼓勵其他人購買GameStop股票，形容指他利用社交媒體向不知情的投資者推廣GameStop股票的想法是荒謬的，其他個人投資者是否買入該股票與我的影片並無關係。

他又披露，在2019年夏天首次購買GME股票，後來又購買了認購期權，當時GME價格在每股5美元左右，並在整個2019年和2020年繼續加注。即使GME被大幅挾高之後，他仍然認為市場對GME的獨特機會視而不見。

Reddit CEO：未見bot洗版帶風向

Reddit CEO Steve Huffman亦向國會介紹Reddit的管理架構，並指事件中未見有bot、外國代理人或壞份子扮演重要角色，又稱「保護像WSB的網上社區很重要，WSB從外面看起來很狡猾或混亂，但我們出現在聽證會，意味着他們已經提出了關於金融體系中的公平和機會的重要問題。」

Robinhood：限制買入僅為符合結算所要求

會上另一個焦點會Robinhood一度限制散戶買入WSB概念股，Robinhood CEO Vladimir Tenev反駁稱Robinhood並非幫助對沖基金，有關限制旨在幫助公司在大幅波動中，符合結算所存款要求。他補充，實時結算能幫助Robinhood等證券公司在不限制購買證券的情況下，更好地應對市場波動加劇的時期，而美國金融系統沒有理由不能實時結算，實時結算將大大減輕這種處理方式帶來的風險。

此外他披露Robinhood客戶的資產總價值超過他們存入的資金淨額逾350億美元，當中包括已變現及未變現的利潤。

Citadel：在Robinhood設限決策中沒角色

擁有對沖基金Citadel Ken Griffin指GME導致股票交易量激增期間，該公司儘力滿足散戶投資者需求，並在Robinhood限制股票交易決策沒有任何角色，他指在Robinhood公佈後才知悉相關限制，Citadel所有人都致力維持股票市場的健康運作。他又指Citadel是美國股票市場最大的造市商，1月27日GME股價達到頂峯時，該公司代表散戶投資者執行了74億股股票交易，超過2019年整個美國股票的日均成交量。

Melvin資文：Robinhood禁買入前已全數平倉

事件中Melvin資本的聯合創辦人兼投資總監Gabriel Plotkin嘗試就Robinhood禁止買入GME股票撇清關係，他在相關限制前幾天，已平掉GME所有淡倉。早前有知情人士向《CNN》透露，該基金在1月份損失了53%。事件後，Melvin資文獲Ken Griffin的對沖基金Citadel注入逾20億美元。

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