不知道為甚麼，很多初學投資的朋友都會有個錯覺，認為股票投資一定是個零和遊戲。而更危險的是，我留意到有這種概念的人，大多都會引申出一個想法，就是反正所有股票都是零和，所以就算是買入一些「垃圾股」都沒有問題。結果，有不少人就是因為這樣而輸大錢。

事實上，股票根本就不是零和。你可以想像，買股票本身，就好像是你跟其他人一同夾錢做生意。生意做得好，賺到利潤，所有股東就可以一同贏錢。相反，生意做得不好，連年虧損，那就有可能所有股東都要輸錢。若然明白了這個概念，其實只要我們可以正正經經，只買入一些有盈利前景的優質股票，那要贏錢就不會是太難的事。

以下，我想再分享一些我的個人投資經驗。我由開始買賣股票至今，已有十幾年時間。我也不怕坦白跟大家講，頭十年，我經常都會撞板。那時候，我就是不斷炒賣不同股票，希望做到低買高賣。當然，我也有試過贏大錢，但往往當有大跌市出現，我就會把我之前所賺到的錢都輸掉。

但近年，我做了一些轉變。首先，我已很少再買入港股。然後，我會主力投資於一些我看到有盈利前景，而管理層又有誠信的公司。買入股票後，如果股價上升，我就一直持有，直至股票走勢轉跌我才獲利離場。轉換了方法的這幾年間，不但我能夠賺到一個相當滿意的回報之外，由於我也不用再作頻繁的買賣，整個投資過程也變得比以前輕鬆。

如果你之前的投資表現一直都不理想，我想跟你分享以下兩件事。第一，投資並非你越勤力做買賣，投資回報就越好。很多時候，即使你每日不停地轉換股票，買買賣賣，但你所能賺到回報，很可能會遠遜於一些只是持有著優勢股票，甚麼也不做的投資者。

第二，投資股票，是可以讓所有投資者都可以長線同時贏錢。而如果你只揀選這些股票作投資，你就會發覺其實要賺錢，一點也不難。然後，在揀選了適合的股票或ETF作投資之後，只要順勢而行，當股價繼續升就一直持有，到他日股價回跌，跌穿止賺位就沽貨離場，那就已經可以。

但若然你是投資於一些沒有盈利前景支持，又或者管理層沒有誠信的公司，那並不代表你就一定不能夠贏錢，但你要知道這種遊戲通常都是贏家少，輸家多，除非你知道你有能力在這種情況下都能夠贏錢，否則在入市之前，你最好要想清楚。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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