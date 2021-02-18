【本報訊】政界人物頻頻沽售物業，繼工黨李卓人、民主黨林卓廷及前公民黨黨魁兼資深大律師余若薇後，人權律師黃國桐（圖）最新亦以1,535萬元沽出太古城一個三房單位。

土地註冊處資料顯示，太古城恒星閣高層G室，實用718方呎，屬頂層連天台特色戶，天台面積逾600方呎，剛登記以1,535萬元賣出，呎價21,379元。新買家為CHAU YUN KWONG。原業主黃國桐2005年以475萬元購入，持貨16年賬面獲利1,060萬元，樓價升值2.2倍。區內代理表示，黃早於去年9月已放售該單位，原本叫價1,600萬元，由於該單位附設天台，故屬平價成交。據網上銀行估價，單位估值1,725萬元，反映成交價比估值低190萬元。

「新聞王子」凶宅835萬沽

太古城周三單日連錄4宗成交後，昨再多一宗凶宅成交。市場消息指，太古城寶安閣中層G室，實用583方呎，兩房間隔，成交價僅835萬元，呎價14,322元，屬太古城近年成交價最低單位。據知，有亞視「新聞王子」之稱、前DBC數碼電台主播鄧景輝曾租住上址，惟2015年被發現從單位墮下身亡，終年51歲。土地註冊處資料顯示，原業主2010年以516萬元購入單位，賬面仍獲利319萬元。區內代理指，上址早於2019年2月放盤，最初開價1,050萬元，放盤兩年，近日累減215萬元終獲承接。

美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城2座低層E室，實用583方呎，業主為退休人士，將移民馬來西亞，剛以848萬元沽樓。