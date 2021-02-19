晶片已是全球不可缺少的關鍵元件，在不同電子產品中特別是手機及新能源車更是重中之中，以下兩隻晶片股在未來世界將佔有重要地位。

台積電擁有最先進製程

台積電（美：TSM）擁有現時世上最先進的製程，已可量產5奈米製程晶片。2020年第四季的銷售中，29%是用7奈米製程，20%用5奈米，13%用16奈米。正是由於5奈米已量產及不斷擴產，所以在2020年第三季開始有明顯收入貢獻，並刺激台積電的營收在去年第三季及第四季出現重大提升。

給大家一個概念，7奈米已屬於十分先進的製程，即使英特爾(Intel) 都要在2023年才推進至7奈米製程晶片。

由於愈細的製程產品除了運算力提高外，亦可減少體積及耗電量，所以愈受客戶歡迎。因此，台積電穩定增長勢頭預期將可持續。

增資本開支利好增長

再看台積電財務數據，在2020年第四季的淨收入為3,615億元新台幣，按年上升14%，按季亦升1.4%。純利按年升23%，按季升4%。另外，2020年毛利率53.1%，按年升7.1個百分點。不論按年及按季都錄得增長。

雖然管理層預期今年首季毛利率會因使用率略為下降及滙率因素而下滑至50.5%至52.5%之間。但筆者相信未來若5奈米完成產能提升，良率改善及成本下降後，毛利率有潛力再升。

至於資本開支上，台積電預期在5G及高效能運算未來幾年會是高增長期，所以今年資本支出會增加到250億美元至280億美元。去年第四季，台積電的自由現金流達1,700億元新台幣，所以絕對有能力加大投資，並創造未來高增長。

台積電的PE約40倍，估值算不上貴，對比大型科技股如蘋果公司（美：AAPL）PE為36倍，對比其他晶片股更吸引。

恩智浦受惠車用晶片需求

恩智浦（NXP Semiconductors）（美：NXPI）是半導體研發及生產商，涉及汽車、工業及物聯網、移動、通訊基建四個主要領域，汽車收入佔2020年全年收入達44%，所以汽車智能化勢可受惠。

恩智浦的產品在車上用途廣泛，好像自動駕駛的雷達、視像系統及安全中央運算、娛樂系統及儀表板，讓汽車與其他基建連結溝通系統，讓汽車可以安全連結及更新網絡系統，電氣及動態系統等。

在去年第四季，汽車分部收入11.9億美元，按年升9%，佔總收入47.6%。收入增長反映新產品貢獻，以及於自動駕駛、數碼儀表板、電氣系統取得市場份額提升。

整體表現方面，在2020年第四季，恩智浦的收入達25.1億美元，按年升9%，較原先預測中位數高5,700萬美元。Non-GAAP營運利潤率30.5%，按年升60個百分點，主因收入增加、工廠使用率改善和營運成本控制收效；第四季純利達3.1億元，連蝕三季後扭虧為盈。

在2月的業績會上，恩智浦的首席執行官（CEO）Kurt Sievers表示，去年初受疫情所帶來的影響已逐漸退去，客戶加快下單，產能絕大部分已被滿，而且預期趨勢在2021年將持續。此外，成本上漲亦將會轉移給消費者，但不會將此作為提高利潤手段。

邊緣運算未來潛力大

值得留意，恩智浦亦有發展邊緣運算（Edge computing）。雲端運算會將所有數據收集計算再傳回，可是總會出現遲延，邊緣運算是裝置具備運算能力，在收集數據後就作出運算及反應，並且可只傳送有用數據至雲端，免除了要一直連綫而出現的不必要數據消耗及延時問題，對於全自動駕駛是必須的。此外，在物聯網上應用廣泛。

可以預期恩智浦今明兩年需求可保持暢旺，要留意的是上游供應緊張、工廠使用率變動及疫情因素。公司營運現金流充沛，日常營運不會有問題。2020年第四季每股攤薄盈利為1.08元，2019年全年每股攤薄盈利為0.85元，已見大為改善。

假設恩智浦全年保持上季盈利，2021年可錄得4.3美元，市盈率約43倍，是值得放入監察名單的股票。

梁耀康

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